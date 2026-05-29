Защитник "Карабаха" вошел в число самых быстрых игроков Лиги чемпионов

Защитник "Карабаха" и сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде вошел в число самых быстрых футболистов Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, в рейтинге УЕФА по максимальной скорости, показанной игроками в матчах турнира, азербайджанский футболист занял седьмое место.

Мустафазаде развил скорость 36,51 км/ч. По этому показателю он опередил нападающего "Арсенала" Габриэла Мартинелли (36,4 км/ч), форварда "Ньюкасла" Энтони Гордона (36,4 км/ч) и защитника "Ливерпуля" Джереми Фримпонга (36,3 км/ч).

Лидерами рейтинга стали нападающий "Байера" Патрик Шик, защитник "ПСЖ" Люка Эрнандес и форвард кипрского "Пафоса" Жажа Димата, показавшие одинаковую максимальную скорость - 39,6 км/ч.

Примечательно, что среди футболистов первой десятки Мустафазаде является единственным представителем азербайджанского клуба. Кроме того, он оказался самым быстрым центральным защитником среди игроков, не представляющих клубы из топ-5 европейских чемпионатов.

Напомним, что "Карабах" в сезоне-2025/26 провел 16 матчей в Лиге чемпионов и дошел до стыковых матчей плей-офф турнира. Мустафазаде сыграл девять встреч и забил один гол.