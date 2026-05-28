28 Мая 2026
Футболист "Сабаха" Тимотеуш Пухач связал себя узами брака - ФОТО

28 Мая 2026 20:10
Футболист бакинского "Сабаха" Тимотеуш Пухач создал семью.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, бакинцы тепло поздравили своего игрока:

"Наш футболист Тимотеуш Пухач создал семью. От имени ФК "Сабах" поздравляем нашего игрока и желаем ему счастливой семейной жизни", — говорится в публикации.

Отметим, что буквально на днях "Сабах" полностью выкупил трансферные права на 27-летнего польского футболиста. С ним был подписан полноценный трехлетний контракт.

Тимотеуш Пухач выступает за "Сабах" с сентября прошлого года. В текущем сезоне польский защитник провел в составе бакинского клуба 33 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами.

İdman.Biz
