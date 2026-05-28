Имад Фараж: "Я доволен тем, что нахожусь в Баку"

Нападающий "Нефтчи" Имад Фараж прокомментировал победу над "Кяпазом" и подвел итоги сезона для бакинского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, французский форвард отметил, что матч уже не имел большого турнирного значения, однако команда хотела завершить чемпионат победой.

"Результат матча с "Кяпазом" уже не имел большого значения для турнирной таблицы. Но это была последняя игра сезона. Мы хотели победить. Главный тренер тоже требовал от нас три очка. Мы хотели завершить чемпионат на победной ноте", - цитирует футболиста qol.az.

Фараж также высказался о перспективах "Нефтчи" в еврокубках.

"Мы рады, что завоевали путевку в еврокубки. Но нельзя на этом останавливаться. Теперь нужно думать уже о групповом этапе. Верю, что вместе с главным тренером мы способны этого добиться", - сказал форвард.

В конце футболист отдельно отметил, что чувствует себя комфортно в Азербайджане.

"У меня еще два года контракта с клубом. В "Нефтчи" меня все устраивает. Я доволен тем, что нахожусь в Баку", - подчеркнул Фараж.

İdman.Biz
