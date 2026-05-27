Торал Байрамов может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Бурсаспора"

27 Мая 2026 17:29
Защитнику сборной Азербайджана приписывают зарплату в 500 тысяч евро в год

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, 25-летний левый защитник может заключить с представителем I Лиги соглашение сроком на три года.

По информации источника, зарплата Байрамова в новом клубе составит около 500 тысяч евро в год. Также утверждается, что азербайджанский футболист может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Бурсаспора".

Сообщается, что Байрамов присоединится к новой команде после ближайших товарищеских матчей сборной Азербайджана.

İdman.Biz
