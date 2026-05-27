Торал Байрамов подарил молодоженам форму "Бурсаспора" - ВИДЕО

27 Мая 2026 01:50
Вратарь футбольного клуба "Кяпаз" Мамед Гусейнов сыграл свадьбу в одном из ресторанов Баку.

Как сообщает İdman.Biz, на торжестве присутствовали известные представители спортивной общественности, а также партнеры голкипера по команде и близкие друзья.

Одним из самых заметных гостей стал футболист сборной Азербайджана Торал Байрамов, который недавно перешел из "Карабаха" в турецкий "Бурсаспор".

Игрок пришел на свадьбу не с пустыми руками. Торал подарил молодоженам официальную форму и шарф своего нового клуба, сделав необычный и запоминающийся жест.

İdman.Biz
