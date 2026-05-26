26 Мая 2026
RU

Махир Эмрели мог оказаться в Англии, но передумал - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2026 18:58
18
Махир Эмрели мог оказаться в Англии, но передумал

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели признался, что получал предложение от английского "Халл Сити", владельцем которого является известный турецкий бизнесмен Аджун Илыджалы.

Как сообщает İdman.Biz, об этом футболист рассказал в эфире программы "90 минут" на телеканале CBC Sport.

По словам Эмрели, он лично общался с Аджуном Илыджалы и обсуждал возможный переход в английский клуб. Однако позже форвард решил отказаться от этого варианта.

"Но когда я прочитал в прессе, что главным тренером "Халл Сити" станет Якирович, с которым мы вместе работали в загребском "Динамо", мое мнение изменилось. Я очень уважаю Якировича, но понимал, что не подхожу под его игровую систему", - заявил Эмрели.

Отметим, что ранее Махир Эмрели выступал под руководством Сергея Якировича в хорватском "Динамо" Загреб.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тренер-чемпион покинул "Шафа" после выхода в Премьер-лигу
18:02
Азербайджанский футбол

Тренер-чемпион покинул "Шафа" после выхода в Премьер-лигу

Эльгиз Керемли покинул клуб после решения руководства

Хавбек "Шахдаг Гусара" прокомментировал неожиданную отставку штаба - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:47
Азербайджанский футбол

Хавбек "Шахдаг Гусара" прокомментировал неожиданную отставку штаба - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Рахид Амиргулиевудивлен увольнением тренеров "Шахдаг Гусар"

Юношеские команды "Карабаха" сыграют на турнирах в Европе
17:35
Азербайджанский футбол

Юношеские команды "Карабаха" сыграют на турнирах в Европе

Три возрастные группы академии сыграют в Италии, Болгарии и Польше

"Шамахы" расстался с пятью футболистами
17:05
Азербайджанский футбол

"Шамахы" расстался с пятью футболистами

Игроки вернулись в свои клубы после завершения аренды

"Нефтчи" расстался с тремя футболистами
16:36
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" расстался с тремя футболистами

Бакинский клуб не продлил контракты с Абубакаром, Кучем и Костином

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ - ВИДЕО
23 Мая 20:42
Мировой футбол

"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ - ВИДЕО

Единственный гол забил Оливер Макбарни
Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта