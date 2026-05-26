Махир Эмрели мог оказаться в Англии, но передумал - ВИДЕО

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели признался, что получал предложение от английского "Халл Сити", владельцем которого является известный турецкий бизнесмен Аджун Илыджалы.

Как сообщает İdman.Biz, об этом футболист рассказал в эфире программы "90 минут" на телеканале CBC Sport.

По словам Эмрели, он лично общался с Аджуном Илыджалы и обсуждал возможный переход в английский клуб. Однако позже форвард решил отказаться от этого варианта.

"Но когда я прочитал в прессе, что главным тренером "Халл Сити" станет Якирович, с которым мы вместе работали в загребском "Динамо", мое мнение изменилось. Я очень уважаю Якировича, но понимал, что не подхожу под его игровую систему", - заявил Эмрели.

Отметим, что ранее Махир Эмрели выступал под руководством Сергея Якировича в хорватском "Динамо" Загреб.