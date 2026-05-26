Хавбек "Шахдаг Гусара" прокомментировал неожиданную отставку штаба - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Полузащитник "Шахдаг Гусар" Рахид Амиргулиев прокомментировал решение клуба расстаться с главным тренером Эльнуром Абдуллаевым и его помощниками.

Футболист признался İdman.Biz, что произошедшее стало неожиданностью и для него самого.

"Решение о расставании "Шахдаг Гусар" с главным тренером и его помощниками стало неожиданностью и для меня", - заявил Амиргулиев в комментарии сайту.

Полузащитник напомнил, что в конце прошлого года в клубе сменились президент и спонсор.

"Я акцентирую на этом внимание потому, что решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом было принято президентом клуба. Честно говоря, заранее у меня такой информации не было, и это решение стало неожиданным и для меня. Во второй части сезона "Шахдаг Гусар" показывал хорошую игру и добивался хороших результатов. Но в любом случае у клуба теперь новое руководство, и именно они принимают решения", - отметил Амиргулиев.

Напомним, ранее "Шахдаг Гусар" объявил об уходе главного тренера Эльнура Абдуллаева, а также его помощников Бабека Аллахвердиева и Алимирзы Дашзерини.

Добавим, что с декабря 2025 года президентом клуба является Самир Хейирбеков.