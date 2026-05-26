26 Мая 2026
RU

Юношеские команды "Карабаха" сыграют на турнирах в Европе

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2026 17:35
5
Юношеские команды "Карабаха" сыграют на турнирах в Европе

Юношеские команды "Карабаха" примут участие в ряде международных турниров в Европе.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал менеджер академии клуба Наиль Керимов.

По его словам, сразу три возрастные группы агдамского клуба представят академию на международной арене этим летом.

Сначала команда U13 выступит на турнире в Италии, который пройдет с 5 по 8 июня.

После этого тот же коллектив отправится в Болгарию, где с 13 по 18 июня примет участие в еще одном международном соревновании.

Кроме того, с 18 по 22 июня команда U11 сыграет на международном турнире в Польше.

"Наши юные футболисты получат возможность проявить себя на международном уровне и приобрести важный опыт в матчах против зарубежных академий", - цитирует Керимова Азертадж.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Шамахы" расстался с пятью футболистами
17:05
Азербайджанский футбол

"Шамахы" расстался с пятью футболистами

Игроки вернулись в свои клубы после завершения аренды

"Нефтчи" расстался с тремя футболистами
16:36
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" расстался с тремя футболистами

Бакинский клуб не продлил контракты с Абубакаром, Кучем и Костином

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках

Руфат Аббасов перейдет в "Нефтчи"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
15:51
Азербайджанский футбол

Руфат Аббасов перейдет в "Нефтчи"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В бакинском клубе отреагировали на информацию о возможном возвращении воспитанника команды

Когда Торaл Байрамов присоединится к "Бурсаспору"? - раскрыты сроки
14:52
Азербайджанский футбол

Когда Торaл Байрамов присоединится к "Бурсаспору"? - раскрыты сроки

Защитник сборной Азербайджана сначала отправится в расположение национальной команды

"Карабах" заинтересовался форвардом "Црвены Звезды"
12:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" заинтересовался форвардом "Црвены Звезды"

Агдамский клуб следит за нападающим сборной Габона Шави Бабикой

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ - ВИДЕО
23 Мая 20:42
Мировой футбол

"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ - ВИДЕО

Единственный гол забил Оливер Макбарни
Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта