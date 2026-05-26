Юношеские команды "Карабаха" сыграют на турнирах в Европе

Юношеские команды "Карабаха" примут участие в ряде международных турниров в Европе.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал менеджер академии клуба Наиль Керимов.

По его словам, сразу три возрастные группы агдамского клуба представят академию на международной арене этим летом.

Сначала команда U13 выступит на турнире в Италии, который пройдет с 5 по 8 июня.

После этого тот же коллектив отправится в Болгарию, где с 13 по 18 июня примет участие в еще одном международном соревновании.

Кроме того, с 18 по 22 июня команда U11 сыграет на международном турнире в Польше.

"Наши юные футболисты получат возможность проявить себя на международном уровне и приобрести важный опыт в матчах против зарубежных академий", - цитирует Керимова Азертадж.