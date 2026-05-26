26 Мая 2026 15:51
Руфат Аббасов перейдет в "Нефтчи"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В азербайджанских СМИ появилась информация о переходе защитника "Шамахы" Руфата Аббасова в "Нефтчи". По информации ряда источников, стороны уже согласовали все условия контракта, а сам футболист может подписать соглашение сроком на три года.

Пресс-секретарь "Нефтчи" Асеф Зейналлы не подтвердил в комментариях İdman.Biz распространившиеся сообщения.

"Если трансфер состоится, клуб выступит с официальным заявлением и проинформирует футбольную общественность", - заявил представитель бакинского клуба.

Отметим, что Руфат Аббасов является воспитанником "Нефтчи". В "Шамахы" защитник перешел летом 2024 года.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
