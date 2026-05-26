26 Мая 2026 12:38
"Карабах" заинтересовался форвардом "Црвены Звезды"

Футбольный клуб "Карабах" продолжает активно работать на трансферном рынке в преддверии нового сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на кипрские СМИ, в сферу интересов агдамского клуба попал нападающий "Црвены Звезды" Шави Бабика.

По информации источника, 25-летний форвард готовится покинуть сербский клуб по окончании сезона. Руководство "Црвены Звезды" не рассчитывает сохранить игрока в составе команды.

Сейчас футболист на правах аренды выступает за турецкий "Фатих Карагюмрюк", и его возвращение в Сербию считается маловероятным.

Отмечается, что "Црвена Звезда" готова рассмотреть продажу габонского форварда за сравнительно невысокую сумму.

При этом "Карабах" не является единственным претендентом на Бабику. Интерес к футболисту также проявляют кипрская "Омония" и греческий АЕК.

Контракт игрока с сербским клубом действует до лета 2028 года.

Напомним, что ранее "Карабах" уже усилил состав Джали Муаддиби из "Омонии" и Закарией Саво из "Юргордена".

