"Сумгайыт" расстался с Сашей Иличем

Футбольный клуб "Сумгайыт" объявил об уходе главного тренера Саши Илича.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, у сербского специалиста завершился срок действия контракта.
В заявлении клуба "Сумгайыт" поблагодарил Илича за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Саша Илич возглавлял "Сумгайыт" в непростой период сезона и стал одним из самых обсуждаемых иностранных специалистов в чемпионате Азербайджана.
На данный момент клуб пока не объявил имя нового главного тренера.