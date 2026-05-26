26 Мая 2026
"Сумгайыт" расстался с Сашей Иличем

26 Мая 2026 10:28
Футбольный клуб "Сумгайыт" объявил об уходе главного тренера Саши Илича.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, у сербского специалиста завершился срок действия контракта.

В заявлении клуба "Сумгайыт" поблагодарил Илича за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Саша Илич возглавлял "Сумгайыт" в непростой период сезона и стал одним из самых обсуждаемых иностранных специалистов в чемпионате Азербайджана.

На данный момент клуб пока не объявил имя нового главного тренера.

İdman.Biz
