УЕФА оценил стадион "Туран Товуза" перед еврокубками

Инспектор УЕФА по стадионам Скотт Струтерс посетил городской стадион Товуза.
Как сообщает İdman.Biz, в осмотре арены также приняли участие директор инфраструктурного департамента AФФА Фуад Джафаров, глава отдела проектов футбольной инфраструктуры Сабир Исмаилов и представители клуба.
Проверка стадиона продолжалась более четырех часов.
В ходе визита стороны обсудили важные вопросы, связанные с приведением арены в соответствие со стандартами второй категории УЕФА.
По итогам осмотра представителям клуба были представлены требования, задачи и рекомендации, необходимые для получения стадионом соответствующей категории.
Позже состоялось рабочее совещание, на котором прошло обсуждение дальнейших шагов по приведению арены в полное соответствие международным стандартам.
При этом проводимые на стадионе работы по реконструкции и модернизации получили положительную оценку.
Напомним, что "Туран Товуз" стал бронзовым призером Премьер-лиги Азербайджана и сыграет в квалификации Лиги конференций.