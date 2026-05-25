УЕФА оценил стадион "Туран Товуза" перед еврокубками

25 Мая 2026 21:31
Инспектор УЕФА по стадионам Скотт Струтерс посетил городской стадион Товуза.

Как сообщает İdman.Biz, в осмотре арены также приняли участие директор инфраструктурного департамента AФФА Фуад Джафаров, глава отдела проектов футбольной инфраструктуры Сабир Исмаилов и представители клуба.

Проверка стадиона продолжалась более четырех часов.

В ходе визита стороны обсудили важные вопросы, связанные с приведением арены в соответствие со стандартами второй категории УЕФА.

По итогам осмотра представителям клуба были представлены требования, задачи и рекомендации, необходимые для получения стадионом соответствующей категории.

Позже состоялось рабочее совещание, на котором прошло обсуждение дальнейших шагов по приведению арены в полное соответствие международным стандартам.

При этом проводимые на стадионе работы по реконструкции и модернизации получили положительную оценку.

Напомним, что "Туран Товуз" стал бронзовым призером Премьер-лиги Азербайджана и сыграет в квалификации Лиги конференций.

İdman.Biz
