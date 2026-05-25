Мини-футбольная сборная Азербайджана ожидает повышенную мотивацию соперников - ФОТО

25 Мая 2026 15:29
Мини-футбольная сборная Азербайджана ожидает повышенную мотивацию соперников

Сборная Азербайджана по мини-футболу завершила подготовку к чемпионату Европы, а главный тренер команды Эльшад Гулиев и футболисты национальной команды оценили шансы сборной перед стартом турнира в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионат Европы по мини-футболу пройдет с 27 мая по 4 июня в Братиславе. Сборная Азербайджана сыграет в группе F против Италии, Франции и Австрии.

Главный тренер команды Эльшад Гулиев заявил, что доволен подготовкой сборной к турниру.

"Учебно-тренировочный сбор прошел хорошо. Команда находится в готовом состоянии, все в порядке. Мы подготовились так, как хотели. У Тямкина Халилзаде и Эльвина Ализаде есть определенные проблемы с повреждениями, но я не думаю, что их отсутствие будет критичным. Наша первая цель - успешно выйти из группы. Мы занимаем первое место в мировом рейтинге, поэтому понимаем, что соперники будут особенно мотивированы против нас. Никакой расслабленности нет", - отметил специалист.

Игрок сборной Рамиз Човдаров подчеркнул, что команда отправляется на турнир с максимальными задачами.

"Мы полностью готовы к чемпионату Европы. Едем туда как чемпионы мира и хотим выиграть золото и на этом турнире, чтобы порадовать наших болельщиков. Статус чемпионов мира дополнительно мотивирует соперников. Все хотят обыграть обладателя титула, поэтому нам будет сложнее. Но мы готовы сделать все возможное", - заявил футболист.

Вратарь национальной команды Вели Гафаров также отметил высокий уровень конкуренции на турнире.

"Сразу после завершения чемпионата страны мы начали подготовку, проводили товарищеские матчи и участвовали в различных турнирах. На чемпионат Европы мы едем как лидеры мирового рейтинга, поэтому каждая команда будет по-особенному готовиться именно к нам. Но и мы серьезно изучили соперников. После чемпионата мира многие сборные стали сильнее. Особенно прибавили Италия и Франция. Поэтому опасность ждем от всех соперников", - сказал голкипер.

