"Карабах" оформил трансфер шведского нападающего Закарии Саво

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" осуществил трансфер Закарии Саво из шведского "Юргордена".

Как сообщает İdman.Biz, агдамский представитель подписал с 26-летним нападающим трехлетний контракт. Переговоры между сторонами завершились положительно, и переход футболиста был оформлен официально.

Саво выступал за "Юргорден" с 2025 года, а в 2026 году на правах аренды защищал цвета кипрского клуба "АЕЛ". За свою карьеру форвард также играл в шведских клубах "Олимпик", "Розенгард", "Оскарсхамнс АИК", норвежском "Старте" и кипрском "Арисе".

По информации шведской прессы, "Карабах" заплатил "Юргордену" за трансфер Саво 500 тысяч евро (1 миллион манатов).

Отметим, что Закария Саво стал вторым футболистом, пополнившим состав "Карабаха" в ходе летнего трансферного окна. До него клуб официально объявил о переходе Жали Мауддиба.