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"Кяпаз" подпишет второго бомбардира Первой лиги

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июля 2026 15:33
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"Кяпаз" подпишет второго бомбардира Первой лиги

Бывший футболист "Мингячевира" Кенет Калунга продолжит карьеру в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, замбийский нападающий перейдет в "Кяпаз".

В ближайшие дни с 29-летним форвардом будет подписан контракт сроком на один год.

В прошлом сезоне Калунга стал вторым лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 15 голов.

Отметим, что интерес к нападающему также проявлял новый главный тренер "Араз-Нахчывана" Джавид Гусейнов.

"Кяпаз" хотел пригласить Калунгу еще во время зимней паузы, когда команду возглавлял Азер Багиров. Однако тогда "Мингячевир" боролся за выход в Премьер-лигу и не был заинтересован в уходе игрока.

İdman.Biz
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