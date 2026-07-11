"Кяпаз" подпишет второго бомбардира Первой лиги

Бывший футболист "Мингячевира" Кенет Калунга продолжит карьеру в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, замбийский нападающий перейдет в "Кяпаз".

В ближайшие дни с 29-летним форвардом будет подписан контракт сроком на один год.

В прошлом сезоне Калунга стал вторым лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 15 голов.

Отметим, что интерес к нападающему также проявлял новый главный тренер "Араз-Нахчывана" Джавид Гусейнов.

"Кяпаз" хотел пригласить Калунгу еще во время зимней паузы, когда команду возглавлял Азер Багиров. Однако тогда "Мингячевир" боролся за выход в Премьер-лигу и не был заинтересован в уходе игрока.