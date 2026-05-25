Нариман Ахундзаде понаблюдал со скамейки за победой "Коламбус Крю"

25 Мая 2026 10:41
Американский футбольный клуб "Коламбус Крю", в составе которого выступает форвард сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде, провел очередной матч регулярного сезона MLS.

Как передает İdman.Biz, команда Ахундзаде в 15-м туре на своем поле обыграла "Атланту Юнайтед" со счетом 2:0.

Голы в составе хозяев забили Секу Тидиани Бангура и Диего Росси. Бангура отличился на 24-й минуте после передачи Мохамеда Фарси, а Росси удвоил преимущество в компенсированное время первого тайма.

Ахундзаде начал встречу на скамейке запасных и на поле не вышел. Тренерский штаб "Коламбуса" использовал все пять замен, однако азербайджанский нападающий игрового времени в этом матче не получил.

Отметим, что это была первая игра "Коламбус Крю" в MLS после ухода главного тренера Хенрика Рюдстрема. Клуб ранее расстался со шведским специалистом из-за неудачного старта сезона, а временно команду возглавил Лоран Куртуа.

После этой победы "Коламбус Крю" набрал 16 очков и поднялся на десятое место в Восточной конференции. Команда провела 15 матчей, одержав четыре победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев семь поражений.

İdman.Biz
