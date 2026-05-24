"Имишли" и "Карван-Евлах" закроют сезон Премьер-лиги Азербайджана

24 Мая 2026 09:58
Сегодня состоится заключительный матч 33-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, в последней игре сезона встретятся дебютанты элитного дивизиона - "Имишли" и "Карван-Евлах".

Матч пройдет в Губе на стадионе ОСК и начнется в 16:00. Главным арбитром встречи назначен Ингилаб Мамедов.

Отметим, что ранее в рамках тура были сыграны пять матчей: "Габала" обыграла "Шамахы" со счетом 3:1, "Сабах" победил "Туран Товуз" - 2:1, "Карабах" оказался сильнее "Сумгайыта" - 4:3, "Нефтчи" минимально обыграл "Кяпаз" - 1:0, а "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Зире" - 3:2.

İdman.Biz
