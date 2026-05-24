В чемпионате Азербайджана забит 500-й гол сезона

24 Мая 2026 14:59
В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу сезона-2025/26 был забит 500-й гол.

Как сообщает İdman.Biz , юбилейный мяч пришелся на матч 33-го тура между "Сумгайытом" и "Карабахом" (3:4).

Автором 500-го гола сезона стал футболист "Сумгайыта" Рустам Ахмедзаде.

Юбилейное взятие ворот произошло в 195-м матче чемпионата.

Отметим, что в последний раз отметка в 500 голов в элитном дивизионе чемпионата Азербайджана была преодолена 21 год назад - в сезоне-2004/05.

Тогда команды забили 684 мяча. После этого ни в одном сезоне количество голов не достигало отметки 500.

Рекорд по числу забитых мячей за один сезон был установлен в 1992 году, когда команды отличились 1177 раз.

