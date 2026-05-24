24 Мая 2026
Курбан Бердыев: "Футболист сборной должен умирать на поле" - ВИДЕО

24 Мая 2026 16:45
Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев выступил с эмоциональным заявлением о футболистах сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист в интервью CBC Sport заявил, что игроки национальной команды обязаны полностью выкладываться на поле ради страны.

Бердыев привел в пример шехидов, погибших во время Отечественной войны Азербайджана.

"Я часто проезжаю через разные города и вижу вдоль дорог портреты шехидов, погибших за Азербайджан. Они отдали свои жизни за страну, флаг и гимн. Я не могу принять футболиста, который не отдает все силы в каждом эпизоде на поле. В клубе ты можешь играть иначе. Но если ты слышишь гимн и выступаешь за свою страну, то должен умирать на поле", - заявил Бердыев.

Тренер подчеркнул, что результат зависит от многих факторов, однако отношение к игре за сборную должно быть особенным.

"Только Бог знает, каким будет результат. Но ты не должен стыдиться того, что сделал все ради страны, болельщиков и своей Родины. К сожалению, здесь я вижу обратное", - отметил специалист.

Бердыев также рассказал о тревожной тенденции среди молодых футболистов.

"Самое опасное знаете что? Не буду говорить, о какой возрастной группе идет речь. Команда крупно проигрывает, а футболист, выходящий на поле за свою страну, идет пешком и проявляет безразличие. Такой менталитет нужно менять с детства. За Родину, за свою страну нужно умирать. Нужно погибать на поле", - подчеркнул наставник.

İdman.Biz
