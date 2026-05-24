"Габала" стала номинальным хозяином стыкового матча за Премьер-лигу

Определился номинальный хозяин стыкового матча за право выступать в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам жеребьевки, состоявшейся в Профессиональной футбольной лиге, этот статус получил клуб "Габала".

В церемонии приняли участие представители ПФЛ, занявшей 11-е место в Премьер-лиге "Габалы" и ставшего вторым в Первой лиге "Мингячевира".

ПФЛ представлял главный специалист отдела организации соревнований и регистрации Эльвин Ягубов, "Габалу" - спортивный директор Сабухи Сафиярлы, а "Мингячевир" - заместитель председателя правления Руслан Гамидов.

После жеребьевки состоялась встреча представителей клубов с руководством ПФЛ. Технический и спортивный директор лиги Эльгиз Аббасов проинформировал стороны о регламенте плей-офф, организационных вопросах и других деталях проведения матча.

Согласно решению ПФЛ, стыковой матч за место в Премьер-лиге пройдет 28 мая на стадионе SOCAR Polymer Arena.

Начало встречи запланировано на 18:30 по бакинскому времени. Игра будет показана в прямом эфире телеканала CBC Sport.

Отмечается, что на матче будет использоваться система VAR.