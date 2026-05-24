24 Мая 2026
RU

"Габала" стала номинальным хозяином стыкового матча за Премьер-лигу

Азербайджанский футбол
Новости
24 Мая 2026 14:46
25
"Габала" стала номинальным хозяином стыкового матча за Премьер-лигу

Определился номинальный хозяин стыкового матча за право выступать в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам жеребьевки, состоявшейся в Профессиональной футбольной лиге, этот статус получил клуб "Габала".

В церемонии приняли участие представители ПФЛ, занявшей 11-е место в Премьер-лиге "Габалы" и ставшего вторым в Первой лиге "Мингячевира".

ПФЛ представлял главный специалист отдела организации соревнований и регистрации Эльвин Ягубов, "Габалу" - спортивный директор Сабухи Сафиярлы, а "Мингячевир" - заместитель председателя правления Руслан Гамидов.

После жеребьевки состоялась встреча представителей клубов с руководством ПФЛ. Технический и спортивный директор лиги Эльгиз Аббасов проинформировал стороны о регламенте плей-офф, организационных вопросах и других деталях проведения матча.

Согласно решению ПФЛ, стыковой матч за место в Премьер-лиге пройдет 28 мая на стадионе SOCAR Polymer Arena.

Начало встречи запланировано на 18:30 по бакинскому времени. Игра будет показана в прямом эфире телеканала CBC Sport.

Отмечается, что на матче будет использоваться система VAR.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В чемпионате Азербайджана забит 500-й гол сезона
14:59
Азербайджанский футбол

В чемпионате Азербайджана забит 500-й гол сезона

Юбилейный мяч в Премьер-лиге оформил Рустам Ахмедзаде
"Зиря" забил 400-й гол в Премьер-лиге Азербайджана
14:15
Азербайджанский футбол

"Зиря" забил 400-й гол в Премьер-лиге Азербайджана

Юбилейный мяч на счету Жуниора Мартинса
"Араз-Нахчыван" одержал 30-ю домашнюю победу в Премьер-лиге
13:15
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" одержал 30-ю домашнюю победу в Премьер-лиге

Нахчыванский клуб вошел в историю чемпионата Азербайджана
"Карабах" узнал возможных соперников в первом раунде квалификации Лиги Европы
12:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" узнал возможных соперников в первом раунде квалификации Лиги Европы

Агдамский клуб будет в числе сеяных при жеребьевке

"Сабах" узнал всех возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов
11:46
Азербайджанский футбол

"Сабах" узнал всех возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Азербайджана может сыграть с клубами из Ирландии, Румынии, Казахстана и других стран

"Имишли" и "Карван-Евлах" закроют сезон Премьер-лиги Азербайджана
09:58
Азербайджанский футбол

"Имишли" и "Карван-Евлах" закроют сезон Премьер-лиги Азербайджана

Дебютанты элиты проведут последнюю игру чемпионата-2025/26

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз