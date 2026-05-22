22 Мая 2026 12:37
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

Стал известен состав сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт английской сборной, главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов.

Вратари: Джордан Пикфорд, Дин Хендерсон, Джеймс Траффорд.

Защитники: Эзри Конса, Джон Стоунз, Марк Гехи, Дэн Берн, Джарелл Куанса, Тино Ливраменто, Нико О'Райли, Джед Спенс, Рис Джеймс.

Полузащитники: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Кобби Майну, Джордан Хендерсон, Морган Роджерс, Джуд Беллингем, Эберечи Эзе.

Нападающие: Харри Кейн, Айвен Тони, Олли Уоткинс, Букайо Сака, Нони Мадуэке, Маркус Рэшфорд, Энтони Гордон.

Ранее The Guardian и Independent сообщали, что в окончательный список не попадут Фил Фоден, Коул Палмер, Харри Магуайр и Трент Александер-Арнолд. В итоге эти футболисты действительно остались вне заявки.

Отметим, что в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Англии проведет товарищеские матчи против Новой Зеландии и Коста-Рики. Первый матч на турнире команда Томаса Тухеля сыграет 17 июня против Хорватии.

