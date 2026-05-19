Английские футболисты получат специальные спальные наборы для ЧМ-2026

19 Мая 2026 20:12
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла дополнительные меры для обеспечения оптимальных условий восстановления игроков во время чемпионата мира по футболу 2026 года, который начнется 11 июня в США, Канаде и Мексике.

Главный тренер Томас Тухель остался недоволен выбранным отелем, в котором национальная команда остановится в США во время ЧМ. Специалиста беспокоят условия проживания команды в отеле The Inn at Meadowbrook в Канзас-Сити. Повышенные требования к условиям проживания связаны с жалобами постояльцев на недостаточную звукоизоляцию номеров и дискомфорт во время сна. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild.

Чтобы минимизировать подобные риски, FA организует доставку в отель специальных спальных наборов, разработанных для обеспечения качественного сна и полноценного восстановления спортсменов. В состав набора входят индивидуальные накладки на матрасы, адаптирующиеся к анатомическим особенностям тела, персонализированные подушки, гелевые подушки с функцией терморегуляции, эргономичные маски для сна и специализированные беруши, блокирующие внешние шумы.

Эта инициатива является частью долгосрочной стратегии ассоциации по созданию оптимальных условий для восстановления игроков. Ранее аналогичные меры применялись на ЧМ-2018 в России, где сборная Англии установила затемняющие жалюзи в отеле Санкт-Петербурга, а на Евро-2024 в Германии команда использовала специализированные средства для улучшения качества сна.

İdman.Biz
