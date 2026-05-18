18 Мая 2026
RU

Ямаль пропустит начало чемпионата мира

ЧМ-2026
Новости
18 Мая 2026 19:14
20
Ямаль пропустит начало чемпионата мира

Вингер "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль пропустит начало чемпионата мира — 2026 из-за восстановления после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Athletic.

Согласно сведениям источника, Ямаль не сможет принять участие в первом матче группового этапа чемпионата мира с Кабо-Верде. Игра состоится 15 июня. Более того, участие Ямаля во втором матче с Саудовской Аравией, который пройдет 21 июня, также находится под большим вопросом.

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Испании встретится на групповом этапе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фермин Лопес рискует пропустить чемпионат мира - 2026
18:09
ЧМ-2026

Фермин Лопес рискует пропустить чемпионат мира - 2026

Полузащитник "Барселоны" получил серьезную травму стопы
Иран до сих пор ожидает визы в США. До начала ЧМ-2026 остается всего месяц
17 Мая 21:35
ЧМ-2026

Иран до сих пор ожидает визы в США. До начала ЧМ-2026 остается всего месяц

Сборная Ирана по футболу отправится в понедельник на тренировочный сбор в Турцию
Китай добился огромной скидки на трансляции чемпионата мира
16 Мая 14:13
ЧМ-2026

Китай добился огромной скидки на трансляции чемпионата мира

Стороны договорились о сделке незадолго до старта турнира

Шакира выпустила официальный гимн ЧМ-2026
16 Мая 00:57
ЧМ-2026

Шакира выпустила официальный гимн ЧМ-2026

На финале турнира певица выступит вместе с Мадонной и BTS
Франция представила заявку на чемпионат мира в стиле кино - ВИДЕО
15 Мая 16:51
ЧМ-2026

Франция представила заявку на чемпионат мира в стиле кино - ВИДЕО

Команда Дидье Дешама отказалась от классического анонса состава

Легендарный вратарь сборной Мексики сделал эмоциональное заявление перед ЧМ-2026 - ФОТО
15 Мая 12:41
ЧМ-2026

Легендарный вратарь сборной Мексики сделал эмоциональное заявление перед ЧМ-2026 - ФОТО

Легенда Мексики готовится к шестому чемпионату мира

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше