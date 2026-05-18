Вингер "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль пропустит начало чемпионата мира — 2026 из-за восстановления после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Athletic.

Согласно сведениям источника, Ямаль не сможет принять участие в первом матче группового этапа чемпионата мира с Кабо-Верде. Игра состоится 15 июня. Более того, участие Ямаля во втором матче с Саудовской Аравией, который пройдет 21 июня, также находится под большим вопросом.

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Испании встретится на групповом этапе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.