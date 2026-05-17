Иран до сих пор ожидает визы в США. До начала ЧМ-2026 остается всего месяц

Сборная Ирана по футболу отправится в понедельник на тренировочный сбор в Турцию, а затем намерена отбыть в США для участия в чемпионате мира, который начнется 11 июня. Как передает İdman.Biz со ссылкой на Le Monde, об этом сообщил тренер Амир Галенои.

Ожидается, что именно в Турции будет завершен процесс оформления американских виз. Ранее в Стамбуле иранская делегация встретилась с генсеком ФИФА Маттиасом Графстремом, который назвал встречу "очень конструктивной".

"Мы тесно сотрудничаем и с нетерпением ждем возможности приветствовать Исламскую Республику Иран на чемпионате мира, — говорится в заявлении представителя ФИФА. — Нам удалось решить некоторые оперативные вопросы. И Иранская футбольная федерация, и ФИФА очень довольны этой встречей и с нетерпением ждут возможности приветствовать иранскую команду в Канаде, США и ​​Мексике".