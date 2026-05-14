14 Мая 2026 17:21
Иран потребовал от ФИФА запретить ЛГБТ-флаги на матчах ЧМ-2026

Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием запретить на матчах чемпионата мира 2026 года ЛГБТ-флаги и баннеры с лозунгом "Женщина, жизнь, свобода".

Как сообщает İdman.Biz, иранская сторона пытается получить от ФИФА ряд гарантий перед турниром. В частности, Тегеран настаивает на том, чтобы на стадионы допускались только национальные флаги, а на трибунах не демонстрировались символы, которые в Иране считают противоречащими религиозным и культурным ценностям.

Вопрос особенно обострился вокруг матча Иран - Египет, который пройдет 26 июня в Сиэтле. Местные организаторы ранее включили эту игру в программу Pride Match, связанную с мероприятиями в поддержку ЛГБТ-сообщества. Решение было принято еще до жеребьевки турнира, однако позже именно Иран и Египет попали на этот матч. Обе страны выступили против такой инициативы.

Иранские представители заявили, что организаторы обязаны учитывать религиозные и культурные ценности стран-участниц. По их мнению, на матчах чемпионата мира должны присутствовать только национальные символы.

В свою очередь организаторы в Сиэтле не отказались от мероприятий, посвященных ЛГБТ-тематике. В местном оргкомитете подчеркнули, что эти события проводятся отдельно от официальной стадионной программы ФИФА и относятся к городским общественным мероприятиям.

İdman.Biz
