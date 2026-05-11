11 Мая 2026
RU

Босния и Герцеговина объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года

ЧМ-2026
Новости
11 Мая 2026 20:45
42
Босния и Герцеговина объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года

Сборная Боснии и Герцеговины объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Сергей Барбарез включил в итоговую заявку 26 футболистов.

В список вратарей вошли Никола Василь, Мартин Зломислич и Осман Хаджикич.

В линии обороны сыграют Сеад Колашинац, Амар Дедич, Нихад Муякич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Степан Раделич, Деннис Хаджикадунич и Нидал Челик.

В полузащите вызов получили Амир Хаджиахметович, Иван Шуньич, Иван Башич, Дженис Бурнич, Эрмин Махмич, Беньямин Тахирович, Армин Гигович и Керим-Сэм Алайбегович.

Линию атаки составили Амар Мемич, Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович, Йово Лукич, Самед Баждар, Харис Табакович и ветеран команды Эдин Джеко.

Сборная Боснии и Герцеговины пробилась на чемпионат мира через стыковые матчи, победив Италию в серии пенальти после ничьей 1:1.

На групповом этапе турнира боснийцы сыграют против Канады, Катара и Швейцарии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026
19:54
ЧМ-2026

Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира определились со списком из 55 футболистов

В сборной Ирана выдвинули десять условий для участия в чемпионате мира-2026
9 Мая 23:10
ЧМ-2026

В сборной Ирана выдвинули десять условий для участия в чемпионате мира-2026

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля
Каким будет открытие ЧМ-2026 по футболу? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 17:17
ЧМ-2026

Каким будет открытие ЧМ-2026 по футболу? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Три города и три шоу – ФИФА готовит самое необычное открытие в истории турнира

Конец эпохи: ФИФА прекращает сотрудничество с Panini спустя более полувека
8 Мая 03:30
ЧМ-2026

Конец эпохи: ФИФА прекращает сотрудничество с Panini спустя более полувека

Разрыв отношений объясняется заключением контракта с компанией Fanatics
Трамп заявил, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч США с Парагваем на ЧМ-2026
8 Мая 00:44
ЧМ-2026

Трамп заявил, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч США с Парагваем на ЧМ-2026

При этом президент США отметил коммерческий успех турнира
Шакира представила песню к ЧМ-2026 - ВИДЕО
7 Мая 22:50
ЧМ-2026

Шакира представила песню к ЧМ-2026 - ВИДЕО

Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура