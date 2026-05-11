Босния и Герцеговина объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года

Сборная Боснии и Герцеговины объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Сергей Барбарез включил в итоговую заявку 26 футболистов.

В список вратарей вошли Никола Василь, Мартин Зломислич и Осман Хаджикич.

В линии обороны сыграют Сеад Колашинац, Амар Дедич, Нихад Муякич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Степан Раделич, Деннис Хаджикадунич и Нидал Челик.

В полузащите вызов получили Амир Хаджиахметович, Иван Шуньич, Иван Башич, Дженис Бурнич, Эрмин Махмич, Беньямин Тахирович, Армин Гигович и Керим-Сэм Алайбегович.

Линию атаки составили Амар Мемич, Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович, Йово Лукич, Самед Баждар, Харис Табакович и ветеран команды Эдин Джеко.

Сборная Боснии и Герцеговины пробилась на чемпионат мира через стыковые матчи, победив Италию в серии пенальти после ничьей 1:1.

На групповом этапе турнира боснийцы сыграют против Канады, Катара и Швейцарии.