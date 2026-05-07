Шакира представила песню к ЧМ-2026 - ВИДЕО

Колумбийская певица и танцовщица Шакира представила песню к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике под названием Dai Dai. В соавторстве с ней трек исполнил нигерийский музыкант Burna Boy. Съемки проходили на легендарном бразильском стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, сообщает İdman.Biz.

Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии в 2010 и 2014 годах. Тогда ее музыкальные композиции Waka Waka и La La La становились официальными гимнами турниров.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с участием 48 команд на территории трех стран с 11 июня по 19 июля.