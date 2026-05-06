Анри назвал фаворитов ЧМ-2026

6 Мая 2026 07:20
Экс-форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри поделился мнением о фаворитах чемпионата мира — 2026.

"Прежде всего нужно проявить большое уважение к Аргентине, действующим чемпионам. Это по-прежнему сильная команда, у них под номером 10 играет Месси. Затем есть мы, Франция, у нас отличная национальная команда, мы дошли до двух последних финалов. И, наконец, Испания. Меня поражает, что вне зависимости от того, какие игроки у них есть, команда всегда играет одинаково — в одном и том же привлекательном стиле, у них очень сложно отобрать мяч", — приводит слова Анри İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.

