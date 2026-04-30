Очоа завершит карьеру после чемпионате мира-2026

30 Апреля 2026 19:12
Голкипер кипрского клуба АЕК Гильермо Очоа примет участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Мексики. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X. Для вратаря это будет шестой ЧМ в профессиональной карьере.

По данным источника, после окончания турнира 40-летний голкипер завершит карьеру. Гильермо Очоа дебютировал за сборную Мексики в товарищеском матче с Венгрией (2:0) в декабре 2005 года. ЧМ-2006 в Германии стал для Очоа первым в карьере. На нем мексиканец провел все матчи в запасе.

Всего в активе вратаря 152 игры в составе национальной команды, в которых он пропустил 154 мяча. Ранее ни один футболист не участвовал в шести розыгрышах ЧМ. По пять участий также у португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые также могут поехать на ЧМ-2026.

