На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов - СМИ

28 Апреля 2026 22:56
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ввести нововведение на чемпионате мира 2026 года, согласно которому игроки, прикрывающие рот во время конфликтов с соперником, будут получать красные карточки. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times.

По информации источника, также планируется, что будут удаляться футболисты, покинувшие поле в качестве протеста в отношении решений арбитра.

Ожидается, что президент ФИФА Джанни Инфантино официально сообщит об этих изменениях на конгрессе организации в Ванкувере, который пройдет в четверг, 30 апреля. Подчеркивается, что указанные нововведения будет использоваться исключительно на грядущем мировом первенстве.

Новости по теме

Состав сборной Германии на ЧМ-2026 объявят позже изначальной даты - СМИ
20:00
ЧМ-2026

Состав сборной Германии на ЧМ-2026 объявят позже изначальной даты - СМИ

Нагельсман хочет дождаться окончания сезона Бундеслиги
Теперь болеют все: adidas создал джерси для собак к ЧМ-2026
19:26
ЧМ-2026

Теперь болеют все: adidas создал джерси для собак к ЧМ-2026

Футболки для четвероногих болельщиков вдохновлены домашними комплектами форм сборных Мексики, Колумбии, Аргентины и Японии
Иран сыграет на ЧМ-2026? — Заявление посла
13:53
ЧМ-2026

Иран сыграет на ЧМ-2026? — Заявление посла

Моджтаба Демирчилу прокомментировал планы сборной на ЧМ-2026
Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах
12:57
ЧМ-2026

Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах

Рефери отстранен от матчей до завершения расследования

ФИФА готовит рекордные выплаты участникам чемпионата мира
10:26
ЧМ-2026

ФИФА готовит рекордные выплаты участникам чемпионата мира

Доходы турнира могут превысить 11 миллиардов долларов

Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии
27 Апреля 13:26
ЧМ-2026

Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии

Экс-форвард сборной Италии жестко высказался после провала команды в отборе на ЧМ-2026

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков