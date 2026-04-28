На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов - СМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ввести нововведение на чемпионате мира 2026 года, согласно которому игроки, прикрывающие рот во время конфликтов с соперником, будут получать красные карточки. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times.

По информации источника, также планируется, что будут удаляться футболисты, покинувшие поле в качестве протеста в отношении решений арбитра.

Ожидается, что президент ФИФА Джанни Инфантино официально сообщит об этих изменениях на конгрессе организации в Ванкувере, который пройдет в четверг, 30 апреля. Подчеркивается, что указанные нововведения будет использоваться исключительно на грядущем мировом первенстве.