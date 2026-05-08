8 Мая 2026
RU

Трамп заявил, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч США с Парагваем на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
8 Мая 2026 00:44
10
Трамп заявил, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч США с Парагваем на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп признался, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч сборной США против Парагвая на чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на New York Post.

"Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить", — сказал Трамп.

При этом президент США отметил коммерческий успех турнира. По его словам, уже продано 5 миллионов билетов, что стало рекордным показателем. Однако Трамп выразил обеспокоенность тем, что высокие цены могут сделать матчи недоступными для обычных болельщиков.

"Я не видел цен, но мне нужно будет посмотреть. Если люди из Куинса и Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут пойти, я буду разочарован. Но в то же время это невероятный успех", — добавил он.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Шакира представила песню к ЧМ-2026 - ВИДЕО
7 Мая 22:50
ЧМ-2026

Шакира представила песню к ЧМ-2026 - ВИДЕО

Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии
Анри назвал фаворитов ЧМ-2026
6 Мая 07:20
ЧМ-2026

Анри назвал фаворитов ЧМ-2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики
Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ-2026 и сыграет в США
30 Апреля 22:36
ЧМ-2026

Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ-2026 и сыграет в США

На групповом этапе мирового первенства иранская национальная команда проведет матчи в Лос-Анджелесе и Сиэтле
Очоа завершит карьеру после чемпионате мира-2026
30 Апреля 19:12
ЧМ-2026

Очоа завершит карьеру после чемпионате мира-2026

Для вратаря это будет шестой ЧМ в профессиональной карьере
На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов - СМИ
28 Апреля 22:56
ЧМ-2026

На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов - СМИ

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально сообщит об этих изменениях на конгрессе организации в Ванкувере
Состав сборной Германии на ЧМ-2026 объявят позже изначальной даты - СМИ
28 Апреля 20:00
ЧМ-2026

Состав сборной Германии на ЧМ-2026 объявят позже изначальной даты - СМИ

Нагельсман хочет дождаться окончания сезона Бундеслиги

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака