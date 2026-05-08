Трамп заявил, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч США с Парагваем на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп признался, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч сборной США против Парагвая на чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на New York Post.

"Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить", — сказал Трамп.

При этом президент США отметил коммерческий успех турнира. По его словам, уже продано 5 миллионов билетов, что стало рекордным показателем. Однако Трамп выразил обеспокоенность тем, что высокие цены могут сделать матчи недоступными для обычных болельщиков.

"Я не видел цен, но мне нужно будет посмотреть. Если люди из Куинса и Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут пойти, я буду разочарован. Но в то же время это невероятный успех", — добавил он.