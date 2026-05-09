Каким будет открытие ЧМ-2026 по футболу? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чемпионат мира по футболу все ближе. ФИФА уже раскрыла детали церемоний открытия, которые впервые пройдут сразу в трех странах. Как передает İdman.Biz, городом, который даст старт крупнейшему футбольному турниру четырехлетия, станет Мехико. Церемония открытия состоится 11 июня и начнется за 90 минут до первого матча ЧМ-2026 – Мексика – Южно-Африканская Республика.

Среди хедлайнеров – звезды испаноязычного мира: Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, Джей Бальвин, Лила Даунс, Los Angeles Azules и Mana. А из артистов, известных мировой аудитории, – южноафриканская певица Тайла. Церемония превратится в настоящее погружение в мексиканскую культуру. Одним из главных визуальных символов будет papel picado – традиционное мексиканское искусство вырезания ажурных узоров на тонкой бумаге, из которых создают яркие праздничные гирлянды.

Особенным этот день сделает и сам стадион “Ацтека”. Он станет первым стадионом в истории, принявшим матчи сразу трех чемпионатов мира – 1970, 1986 и 2026 годов. Именно здесь в 1970 году легендарный бразильский футболист Пеле выиграл свой третий и последний титул чемпиона мира. А в 1986-м трибуны “Ацтеки” увидели один из самых знаменитых матчей в истории футбола – четвертьфинал Аргентина - Англия (2:1). Тогда Диего Марадона с разницей в несколько минут забил два легендарных мяча, вошедших в историю как “Рука Бога” и “Гол столетия”. Тот чемпионат в итоге завершился триумфом сборной Аргентины.

Эстафету церемоний у Мехико примет Торонто. Первым матчем для Канады станет встреча национальной сборной с Боснией и Герцеговиной. Торжество пройдет 12 июня, а среди заявленных артистов – Аланис Мориссетт, Алессия Кара, Элианна, Джесси Рейес, Майкл Бубле, Нора Фатехи, Vegedream, Уильям Принс и другие исполнители. Организаторы обещают, что канадская церемония станет своеобразным путешествием через образы и моменты, отражающие страну “от побережья до побережья”. Главной темой является мозаика – символ многообразия культур и сообществ Канады.

Финальный праздник открытия состоится в Лос-Анджелесе – также 12 июня, в день стартового матча сборной США против Парагвая. Именно здесь ожидается самый звездный музыкальный состав: Кэти Перри, Future, Анитта, LISA, Рема и Тайла. В ФИФА уже намекнули, что список мировых артистов будет расширен. При этом деталей о самой церемонии пока немного, что лишь подогревает интерес: вероятно, именно это шоу станет самым масштабным.

Таким образом, главный концепт открытия ЧМ-2026 – показать футбол через уникальную идентичность принимающих стран, объединенных общим ритмом, символизирующим всеобщую страсть и любовь к спорту.

Напомним, что чемпионат мира-2026 включит в себя рекордные 104 матча, которые пройдут в 16 городах-хозяевах. Финал состоится 19 июля на стадионе “Нью-Йорк – Нью-Джерси”.