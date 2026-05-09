9 Мая 2026
RU

Каким будет открытие ЧМ-2026 по футболу? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Обзор
9 Мая 2026 17:17
16
Каким будет открытие ЧМ-2026 по футболу? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чемпионат мира по футболу все ближе. ФИФА уже раскрыла детали церемоний открытия, которые впервые пройдут сразу в трех странах. Как передает İdman.Biz, городом, который даст старт крупнейшему футбольному турниру четырехлетия, станет Мехико. Церемония открытия состоится 11 июня и начнется за 90 минут до первого матча ЧМ-2026 – Мексика – Южно-Африканская Республика.

Среди хедлайнеров – звезды испаноязычного мира: Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, Джей Бальвин, Лила Даунс, Los Angeles Azules и Mana. А из артистов, известных мировой аудитории, – южноафриканская певица Тайла. Церемония превратится в настоящее погружение в мексиканскую культуру. Одним из главных визуальных символов будет papel picado – традиционное мексиканское искусство вырезания ажурных узоров на тонкой бумаге, из которых создают яркие праздничные гирлянды.

Особенным этот день сделает и сам стадион “Ацтека”. Он станет первым стадионом в истории, принявшим матчи сразу трех чемпионатов мира – 1970, 1986 и 2026 годов. Именно здесь в 1970 году легендарный бразильский футболист Пеле выиграл свой третий и последний титул чемпиона мира. А в 1986-м трибуны “Ацтеки” увидели один из самых знаменитых матчей в истории футбола – четвертьфинал Аргентина - Англия (2:1). Тогда Диего Марадона с разницей в несколько минут забил два легендарных мяча, вошедших в историю как “Рука Бога” и “Гол столетия”. Тот чемпионат в итоге завершился триумфом сборной Аргентины.

Эстафету церемоний у Мехико примет Торонто. Первым матчем для Канады станет встреча национальной сборной с Боснией и Герцеговиной. Торжество пройдет 12 июня, а среди заявленных артистов – Аланис Мориссетт, Алессия Кара, Элианна, Джесси Рейес, Майкл Бубле, Нора Фатехи, Vegedream, Уильям Принс и другие исполнители. Организаторы обещают, что канадская церемония станет своеобразным путешествием через образы и моменты, отражающие страну “от побережья до побережья”. Главной темой является мозаика – символ многообразия культур и сообществ Канады.

Финальный праздник открытия состоится в Лос-Анджелесе – также 12 июня, в день стартового матча сборной США против Парагвая. Именно здесь ожидается самый звездный музыкальный состав: Кэти Перри, Future, Анитта, LISA, Рема и Тайла. В ФИФА уже намекнули, что список мировых артистов будет расширен. При этом деталей о самой церемонии пока немного, что лишь подогревает интерес: вероятно, именно это шоу станет самым масштабным.

Таким образом, главный концепт открытия ЧМ-2026 – показать футбол через уникальную идентичность принимающих стран, объединенных общим ритмом, символизирующим всеобщую страсть и любовь к спорту.

Напомним, что чемпионат мира-2026 включит в себя рекордные 104 матча, которые пройдут в 16 городах-хозяевах. Финал состоится 19 июля на стадионе “Нью-Йорк – Нью-Джерси”.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Конец эпохи: ФИФА прекращает сотрудничество с Panini спустя более полувека
8 Мая 03:30
ЧМ-2026

Конец эпохи: ФИФА прекращает сотрудничество с Panini спустя более полувека

Разрыв отношений объясняется заключением контракта с компанией Fanatics
Трамп заявил, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч США с Парагваем на ЧМ-2026
8 Мая 00:44
ЧМ-2026

Трамп заявил, что не стал бы платить 1 тысячу долларов за билет на матч США с Парагваем на ЧМ-2026

При этом президент США отметил коммерческий успех турнира
Шакира представила песню к ЧМ-2026 - ВИДЕО
7 Мая 22:50
ЧМ-2026

Шакира представила песню к ЧМ-2026 - ВИДЕО

Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии
Анри назвал фаворитов ЧМ-2026
6 Мая 07:20
ЧМ-2026

Анри назвал фаворитов ЧМ-2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики
Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ-2026 и сыграет в США
30 Апреля 22:36
ЧМ-2026

Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ-2026 и сыграет в США

На групповом этапе мирового первенства иранская национальная команда проведет матчи в Лос-Анджелесе и Сиэтле
Очоа завершит карьеру после чемпионате мира-2026
30 Апреля 19:12
ЧМ-2026

Очоа завершит карьеру после чемпионате мира-2026

Для вратаря это будет шестой ЧМ в профессиональной карьере

Самое читаемое

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос