10 Мая 2026
В сборной Ирана выдвинули десять условий для участия в чемпионате мира-2026

9 Мая 2026 23:10
Федерация футбола Ирана (FFIRI) выдвинула десять условий для гарантии участия сборной в чемпионате мира-2026, сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление организации.

Среди требований — выдача виз игрокам и тренерам, проходившим службу в Корпусе стражей исламской революции, уважение к флагу и гимну страны, а также обеспечение высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и по пути к стадионам, где будет играть команда.

"Мы обязательно примем участие в чемпионате мира 2026 года, но страны-хозяйки должны учесть наши опасения. Мы примем участие в турнире, но не откажемся от своих убеждений, культуры и взглядов", — отметили в FFIRI

İdman.Biz
Три города и три шоу – ФИФА готовит самое необычное открытие в истории турнира

Разрыв отношений объясняется заключением контракта с компанией Fanatics
При этом президент США отметил коммерческий успех турнира
Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики
На групповом этапе мирового первенства иранская национальная команда проведет матчи в Лос-Анджелесе и Сиэтле

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

