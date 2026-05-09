В сборной Ирана выдвинули десять условий для участия в чемпионате мира-2026

Федерация футбола Ирана (FFIRI) выдвинула десять условий для гарантии участия сборной в чемпионате мира-2026, сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление организации.

Среди требований — выдача виз игрокам и тренерам, проходившим службу в Корпусе стражей исламской революции, уважение к флагу и гимну страны, а также обеспечение высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и по пути к стадионам, где будет играть команда.

"Мы обязательно примем участие в чемпионате мира 2026 года, но страны-хозяйки должны учесть наши опасения. Мы примем участие в турнире, но не откажемся от своих убеждений, культуры и взглядов", — отметили в FFIRI