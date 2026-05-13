13 Мая 2026
Капитан "Реала" Карвахаль не попал в расширенный лист Испании на ЧМ-2026

13 Мая 2026 09:28
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль и нападающий "Комо" Альваро Мората пропустят чемпионат мира 2026 года, так как не попали в расширенный состав главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте из 55 человек. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS.

По информации источника, решение уже принято и пока что не должно измениться. Де ла Фуэнте долгое время следил за игрой Карвахаля и Мораты, но из-за плохой формы и высокой травматичности не стал включать их в список, предпочитая игроков, которые находятся в своих клубах в лучшем положении.

Ранее Карвахаль и Мората входили в число капитанов национальной команды. Окончательный состав из 26 игроков будет объявлен 25 мая.

Всего в текущем сезоне на счету 33-летнего Мораты 28 матчей (983 минуты), в которых он забил один гол и отдал два ассиста. Долгое время в нынешней кампании Альваро не играл из-за разрыва отводящей мышцы. 34-летний Карвахаль также провел менее 1000 минут (885) в этом сезоне во всех турнирах. В его активе 20 матчей и нет результативных действий. По ходу футбольного года Даниэль пропустил ряд игр из-за мышечных травм и повреждения колена. Сейчас игрок также восстанавливается после трещины фаланги мизинца на правой стопе.

İdman.Biz
