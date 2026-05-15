Легендарный вратарь сборной Мексики сделал эмоциональное заявление перед ЧМ-2026 - ФОТО

15 Мая 2026 12:41
Легендарный голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа эмоционально отреагировал на начало подготовки национальной команды к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, 40-летний вратарь кипрского "АЕЛ Лимасол" заявил, что предстоящий мундиаль станет для него последним турниром в составе сборной Мексики.

Очоа опубликовал трогательное сообщение в социальных сетях, подчеркнув, что для него выступление за национальную команду никогда не было чем-то обычным.

"Снова надеть эту футболку никогда не было для меня рутиной. Это была привилегия. Сегодня начинаются мои последние сборы. Но в этот раз я смотрю на них иначе: с более наполненным сердцем, с большим количеством шрамов, воспоминаний и с той же мечтой того мальчика, который однажды хотел защищать эту эмблему", - написал Очоа.

Вратарь отметил, что за годы в сборной пережил моменты, которые навсегда изменили его жизнь.

"Я прожил невозможные ночи, вечные стадионы, гимны, которые до сих пор заставляют меня дрожать, и моменты, которые навсегда изменили мою жизнь. И все равно каждый раз, когда Мексика зовет, внутри меня что-то начинается заново", - заявил голкипер.

Очоа также подчеркнул, что возраст не изменил его отношения к национальной команде.

"Возможно, футбол измеряет годы. Но страсть так и не научилась считать время. Я дома. Я со своей сборной. И пока существует возможность бороться за эту страну, моя душа будет там первой", - написал он.

Очоа выступает за сборную Мексики с 2005 года и провел за национальную команду более 150 матчей. Если голкипер сыграет на чемпионате мира 2026 года, турнир станет для него шестым мундиалем в карьере.

Подготовка сборной Мексики к чемпионату мира началась 6 мая. Команда под руководством Хавьера Агирре сначала собрала 20 футболистов из местного чемпионата, а Очоа стал первым легионером, присоединившимся к лагерю национальной команды.

На ЧМ-2026 опытный вратарь будет бороться за место в составе с Раулем Ранхелем. Несмотря на конкуренцию, опыт Очоа, его статус в сборной и история выступлений на мировых первенствах сохраняют его высокие шансы попасть в окончательную заявку.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Для Очоа этот турнир может стать не только шестым мундиалем, но и прощанием со сборной на домашнем для мексиканцев чемпионате мира.

İdman.Biz
