Китай сбил цену ФИФА на права ЧМ-2026 в пять раз

ФИФА согласилась на значительно меньшую сумму при продаже прав на трансляцию чемпионата мира 2026 года в Китае.

Как сообщает İdman.Biz, изначально ФИФА требовала за телевизионные права 300 миллионов долларов. Однако китайская сторона после длительных переговоров сумела добиться снижения цены.

В итоге стороны достигли соглашения за 27 дней до старта мундиаля на сумму в 60 миллионов долларов.

Таким образом, Китай приобрел права на трансляцию ЧМ-2026 в пять раз дешевле первоначальных требований ФИФА.