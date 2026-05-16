Шакира выпустила официальный гимн ЧМ-2026

16 Мая 2026 00:57
Колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy представили официальный гимн чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, композиция получила название Dai Dai и уже появилась на крупных стриминговых платформах.

В ФИФА отметили, что песня объединяет "мировое звучание и энергию Шакиры и Burna Boy в ярком праздновании футбола, культуры и единства".

В основе трека лежат афробит и латиноамериканские ритмы. В финальной части песни артисты упоминают известных футболистов и страны-участницы чемпионата мира.

Напомним, Шакира уже давно ассоциируется с чемпионатами мира. В 2010 году ее песня Waka Waka стала официальным гимном мундиаля в ЮАР и превратилась в мировой хит, а клип на композицию набрал более 4,5 миллиарда просмотров на YouTube. Также певица выступала на церемониях закрытия чемпионатов мира 2006 и 2014 годов.

7 мая артистка опубликовала тизер новой песни, снятый на стадионе "Маракана" в Бразилии. Видео за короткое время собрало миллионы лайков в социальных сетях.

Кроме того, стало известно, что Шакира выступит в перерыве финального матча ЧМ-2026 вместе с Мадонной и южнокорейской группой BTS. Шоу пройдет на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси, а его куратором станет лидер группы Coldplay Крис Мартин.

Концерт будет организован в поддержку Глобального образовательного фонда ФИФА, цель которого - расширение доступа детей к образованию и футболу. Организаторы намерены собрать 100 миллионов долларов пожертвований.

Также сообщается, что доходы от прослушивания песни Dai Dai будут перечислены в этот фонд. Sony Music дополнительно удвоит первые 250 тысяч долларов пожертвований.

