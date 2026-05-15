Франция представила заявку на чемпионат мира в стиле кино - ВИДЕО

Сборная Франции по футболу необычным способом представила состав на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, французы вместо традиционного постера или стандартных фотографий оформили объявление заявки в атмосфере короткометражного фильма.

Опубликованный в социальных сетях ролик вызвал большой интерес у болельщиков.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил окончательный состав из 26 футболистов 14 мая в эфире телеканала TF1.

В заявку вошли Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майк Меньян, Нголо Канте и Жюль Кунде.

На чемпионате мира 2026 года сборная Франции сыграет в одной группе с Ираком, Норвегией и Сенегалом.