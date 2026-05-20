Болельщиков сборной Конго могут не пустить в США на ЧМ-2026

Болельщики сборной Демократической Республики Конго могут столкнуться с запретом на въезд в США.

Как сообщает İdman.Biz, причиной возможных ограничений стала вспышка лихорадки Эбола. На фоне санитарных мер власти США рассматривают вариант с ограничением въезда для фанатов из Конго во время международного турнира.

При этом самой сборной Конго разрешат прибыть в США для участия в соревновании.

Отметим, что команда Демократической Республики Конго пробилась на чемпионат мира 2026 года, победив Ямайку со счетом 1:0 в финале плей-офф. Для сборной это будет первое участие в мировом первенстве с 1974 года.