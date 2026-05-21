21 Мая 2026
RU

Сборная Египта объявила состав на чемпионат мира-2026

ЧМ-2026
Новости
21 Мая 2026 02:11
22
Сборная Египта объявила состав на чемпионат мира-2026

Египетская футбольная ассоциация представила окончательный состав национальной сборной на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Хусам Хасан включил в заявку 27 футболистов.

В состав сборной Египта вошел лидер команды и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Также в заявку попал форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш.

Вратари: Мохамед Эль-Шеннави, Мостафа Шобейр, Аль-Махди Солиман, Мохамед Алаа.

Защитники: Мохамед Хани, Тарек Алаа, Хамди Фати, Рами Рабья, Яссер Ибрахим, Хоссам Абдельмагид, Мохамед Абдель Монем, Карим Хафез, Ахмед Фаттух.

Полузащитники: Марван Аттия, Моханнад Лашин, Набиль Эмад Дунга, Махмуд Сабер, Ахмед Сайед, Эмам Ашур, Махмуд Трезеге, Ибрагим Адель, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Хайтам Хассан.

Нападающие: Омар Мармуш, Актай Абдаллах, Хамза Абделькарим.

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Болельщиков сборной Конго могут не пустить в США на ЧМ-2026
20 Мая 12:44
ЧМ-2026

Болельщиков сборной Конго могут не пустить в США на ЧМ-2026

Для сборной это будет первое участие в мировом первенстве с 1974 года
Английские футболисты получат специальные спальные наборы для ЧМ-2026
19 Мая 20:12
ЧМ-2026

Английские футболисты получат специальные спальные наборы для ЧМ-2026

Эта инициатива является частью долгосрочной стратегии ассоциации по созданию оптимальных условий для восстановления игроков
Криштиану Роналду сыграет на шестом чемпионате мира - ФОТО
19 Мая 16:28
ЧМ-2026

Криштиану Роналду сыграет на шестом чемпионате мира - ФОТО

Сборная Португалии объявила состав на ЧМ-2026
Опубликована заявка сборной Турции на чемпионат мира
18 Мая 22:35
ЧМ-2026

Опубликована заявка сборной Турции на чемпионат мира

Турция сыграет в группе D с командами США, Парагвая и Австралии
МИД Ирана подтвердил участие республики в ЧМ-2026
18 Мая 21:58
ЧМ-2026

МИД Ирана подтвердил участие республики в ЧМ-2026

Сборная Ирана сыграет в группе G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии
Ямаль пропустит начало чемпионата мира
18 Мая 19:14
ЧМ-2026

Ямаль пропустит начало чемпионата мира

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"