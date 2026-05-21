Сборная Египта объявила состав на чемпионат мира-2026

Египетская футбольная ассоциация представила окончательный состав национальной сборной на чемпионат мира 2026 года.
Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Хусам Хасан включил в заявку 27 футболистов.
В состав сборной Египта вошел лидер команды и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Также в заявку попал форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш.
Вратари: Мохамед Эль-Шеннави, Мостафа Шобейр, Аль-Махди Солиман, Мохамед Алаа.
Защитники: Мохамед Хани, Тарек Алаа, Хамди Фати, Рами Рабья, Яссер Ибрахим, Хоссам Абдельмагид, Мохамед Абдель Монем, Карим Хафез, Ахмед Фаттух.
Полузащитники: Марван Аттия, Моханнад Лашин, Набиль Эмад Дунга, Махмуд Сабер, Ахмед Сайед, Эмам Ашур, Махмуд Трезеге, Ибрагим Адель, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Хайтам Хассан.
Нападающие: Омар Мармуш, Актай Абдаллах, Хамза Абделькарим.
Чемпионат мира 2026 года пройдет летом в США, Канаде и Мексике.