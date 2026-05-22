22 Мая 2026 03:30
Магуайр не включен в состав Англии на ЧМ, футболист шокирован этой новостью

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайр заявил, что был "шокирован и опустошен" решением не включать его в состав на чемпионат мира. Как передает İdman.Biz, об этом он написал в Instagram.

"Я был уверен, что мог сыграть важную роль этим летом для своей страны после сезона, который я провел", — написал 33-летний футболист.

Магуайр пожелал сборной удачи на чемпионате мира, который стартует 11 июня и пройдет в США, Мексике и Канаде.

Магуайр был одним из основных игроков сборной Англии с 2017 года, участвовал в чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также Евро-2024 при главном тренере Гарете Саутгейте. Его вызывали на мартовские товарищеские матчи с Уругваем и Японией. В общей сложности на счету Магуайра 66 матчей и семь голов за сборную.

В МЮ защитник в этом сезоне провел 24 матча и забил два мяча, помог команде по ходу сложного сезона подняться на третье место и вернуться в Лигу чемпионов.

İdman.Biz
