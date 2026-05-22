В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Переход 13-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, стал не просто обычной новостью о смене спортивного гражданства.

Как передает İdman.BİZ, в российском спорте эта история быстро вышла за пределы ледовой арены и стала бурно обсуждаться среди различных слоев общества соседней страны.

Одна из самых резких реакций прозвучала со стороны депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, который оказался не в восторге от такого перехода.

"Плющенко допустил огромную ошибку. 13-летний фигурист еще не принимает самостоятельные решения, поэтому говорить нужно именно об отце. Это очень неприятная ситуация. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна. Все это время он так достойно держался, чтобы вот так некрасиво закончить", - цитирует Милонова Sport24.

Критически высказался и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. В частности, он признал, что из-за фамилии Плющенко история воспринимается особенно остро.

"Я бы так не поступил. Александр еще молод и мог подождать. Это точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации", - сказал Васильев тому же изданию.

Более осторожную позицию заняла олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Она не стала осуждать семью Плющенко напрямую, но признала, что общественная реакция будет болезненной. По ее словам, если все законные процедуры соблюдены, это право спортсмена. Однако Журова сразу предупредила: "В его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма".

Она также напомнила, что Александр тренировался в частной школе своего отца, а значит, по ее мнению, РФ не вкладывала значительных средств в его подготовку. При этом Журова объяснила мотив семьи чисто спортивной логикой: в 13 лет фигуристу уже нужен международный опыт, а в Азербайджане конкуренция ниже.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что Россия потеряла талантливого спортсмена.

"Не говорите глупости. Ну какая может быть потеря? По сути, эта история стала громкой из-за фамилии, а не спортивного статуса Плющенко-младшего", - сказала Тарасова.

Между тем трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не стала драматизировать историю с переходом Александра Плющенко и напомнила, что спортивная миграция давно стала частью современного спорта.

"Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик", - передают слова Родниной российские СМИ.

Стоит отметить, что еще вчера Евгений Плющенко и его сын "закрыли" свои аккаунты в Instagram, так как на них обрушилась волна критики со стороны подписчиков.

Добавим, что в пятницу, 22 мая, национальная Федерация зимних видов спорта сообщила İdman.BİZ, что Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана. Накануне же об этом заявили сам Плющенко-младший и его отец. Также вчера Федерация фигурного катания на коньках России выдала 13-летнему спортсмену открепительное письмо сроком на пять лет, позволяющее сменить спортивное гражданство.