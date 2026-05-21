Евгений Плющенко: "Мой сын будет выступать за Азербайджан ближайшие пять лет”

21 Мая 2026 18:17
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход своего сына Александра в сборную Азербайджана по фигурному катанию.

Как сообщает İdman.Biz, открепление 13-летнему спортсмену было выдано на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России.

По словам Плющенко, его сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет.

"Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии", — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Российский специалист также отметил, что решение далось семье непросто и выразил надежду на развитие сотрудничества между Азербайджаном и Россией в фигурном катании.

"Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна", — заявил Плющенко.

