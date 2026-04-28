Евгений Плющенко принял участие в учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию в Баку - ФОТО

28 Апреля 2026 23:52
Четырехкратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по фигурному катанию Евгений Плющенко принял участие в учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию, организованных в Баку. Мастер-класс посетил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Как сообщает İdman.Biz, на сборах, прошедших на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева, Евгений Плющенко провел занятия для членов азербайджанских спортивных клубов "Оджаг" и "Тамис".

Поделившись впечатлениями после тренировок, олимпийский чемпион выразил удовлетворение тем, что является частью азербайджанской команды: "Федерация зимних видов спорта пригласила меня помочь национальной сборной. Мы здесь уже неделю, работаем с детьми. Верю, что будет сформирована хорошая команда и поэтапно будут достигнуты успешные результаты".

Евгений Плющенко также рассказал о дальнейших планах. Он сообщил, что совместно с Эмином Агаларовым планирует в ближайшем будущем создать в Sea Breeze школу фигурного катания и хоккея, а также ледовую арену: "Я буду часто приезжать в Баку. Лично тренирую нескольких спортсменов, представляющих Азербайджан. Примерно через полтора месяца я снова буду здесь и организую полноценный мастер-класс для детей. Сейчас мы еще не на том высоком уровне, которого хотим, но, работая вместе, мы сможем этого добиться".

Отметим, что шаги, предпринятые в последние годы для развития зимних видов спорта в нашей стране, значительно повысили интерес к этой сфере.

