29 Марта 2026
Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли чемпионат мира в танцах на льду

29 Марта 2026 01:24
Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли чемпионат мира в танцах на льду

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали победителями чемпионата мира в танцах на льду. Соревнования завершились в Праге, сообщает İdman.Biz.

Французы суммарно набрали 230,81 (92,74 за ритм-танец + 138,07 за произвольный танец) балла. Серебряными призерами стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, заработавшие 211,52 (86,45 + 125,07) балла. Бронзовые награды завоевали представители США Эмилия Зингас и Вадим Колесник (209,20; 84,21 + 124,99).

33-летняя Фурнье-Бодри и 31-летний Сизерон проводят первый совместный сезон, в феврале они стали победителями Олимпиады в Италии. Сизерон стал олимпийским чемпионом (2022) и серебряным призером (2018) Игр в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис, пять раз они побеждали на чемпионатах мира. Он стал первым фигуристом, выигравшим олимпийские соревнования в танцах на льду с двумя разными партнершами.

