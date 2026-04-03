Олимпийская чемпионка из Германии Виктория Карль дисквалифицирована на 18 месяцев

3 Апреля 2026 00:26
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Виктория Карль дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба Немецкого спортивного арбитражного суда (DIS).

В июне стало известно, что в пробе спортсменки был обнаружен кленбутерол из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен Карль военным врачом 26 марта после ее выступления на зимних Всемирных военных играх, которые проходили в Швейцарии. Лыжница была временно отстранена от соревнований.

Все результаты 30‑летней спортсменки, достигнутые в период с 26 марта 2025 года (нарушение антидопинговых правил) по 26 мая 2025 года (начало временной дисквалификации), аннулируются.

"Решение не является окончательным. Спортсмен, Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) и две международные спортивные федерации — Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный военно‑спортивный совет (CISM), а также Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)", — говорится в тексте релиза.

Карль на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевала "золото" в командном спринте и "серебро" в эстафете. Также на ее счету "серебро" и "бронза" чемпионатов мира в эстафетах.

