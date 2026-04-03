Олимпийская чемпионка из Германии Виктория Карль дисквалифицирована на 18 месяцев

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Виктория Карль дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба Немецкого спортивного арбитражного суда (DIS).

В июне стало известно, что в пробе спортсменки был обнаружен кленбутерол из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен Карль военным врачом 26 марта после ее выступления на зимних Всемирных военных играх, которые проходили в Швейцарии. Лыжница была временно отстранена от соревнований.

Все результаты 30‑летней спортсменки, достигнутые в период с 26 марта 2025 года (нарушение антидопинговых правил) по 26 мая 2025 года (начало временной дисквалификации), аннулируются.

"Решение не является окончательным. Спортсмен, Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) и две международные спортивные федерации — Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный военно‑спортивный совет (CISM), а также Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)", — говорится в тексте релиза.

Карль на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевала "золото" в командном спринте и "серебро" в эстафете. Также на ее счету "серебро" и "бронза" чемпионатов мира в эстафетах.