Британия оспорит результаты танцев на льду на ЧМ-2026

29 Марта 2026 13:43
Федерация фигурного катания Великобритании намерена оспорить результаты соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мира 2026 года в Праге.

Как передает İdman.Biz, британская сторона осталась недовольна пересчетом баллов, из-за которого дуэт Лайла Фир и Льюис Гибсон опустился на четвертое место, уступив бронзовым призерам из США всего 0,22 балла.

Золотые медали турнира завоевали французы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье, набравшие 230,81 балла.

В заявлении федерации отмечается, что снятие баллов было применено неправильно и не отражает реального уровня выступления британской пары. В организации подчеркнули, что принципы справедливости, прозрачности и последовательности судейства в данном случае не были соблюдены.

Британская федерация уже официально оспорила решение и намерена обратиться в Международный союз конькобежцев, призвав к проведению полного и независимого пересмотра судейского процесса.

В организации также выразили полную поддержку Лайле Фир и Льюису Гибсону, отметив их достижения и вклад в развитие фигурного катания.

