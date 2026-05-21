Сын Евгения Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана

21 Мая 2026 17:11
13-летний фигурист Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, в будущем сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на РИА Новости, Федерация фигурного катания на коньках России дала спортсмену открепление на заседании исполкома организации, состоявшемся в четверг.

Отмечается, что после получения специального разрешения от Международного союза конькобежцев (ISU) сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сможет официально выступать под флагом Азербайджана на международных турнирах.

Александр Плющенко является одним из самых известных юных фигуристов России и регулярно участвует в ледовых шоу своего отца.

