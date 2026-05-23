Кому достанутся "бронза" и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Испании подходит к концу сезон Ла Лиги, и хотя чемпион давно известен, заключительный тур все равно сохраняет серьезную интригу.

Как передает İdman.Biz, перед 38-м туром остается два главных вопроса: кто станет бронзовым призером чемпионата, а также какие команды займут три последних места и покинут Примеру.

"Барселона" досрочно завоевала титул, "Реал" финиширует вторым, а судьба третьего места решится в очной встрече "Вильярреала" и "Атлетико". Внизу таблицы уже вылетел "Реал Овьедо", а за спасение продолжают бороться сразу несколько клубов, включая "Жирону", "Мальорку", "Эльче", "Осасуну" и "Леванте".

"Вильярреал" - "Атлетико Мадрид"

Главный матч в борьбе за бронзовые медали пройдет на стадионе "Ла Серамика". "Вильярреал" и "Атлетико" подходят к последнему туру с одинаковым количеством очков - по 69. Победитель этой пары завершит сезон на третьем месте, а мадридцам для подиума достаточно и ничьей, поскольку в первом круге они обыграли "Вильярреал" со счетом 2:0.

"Вильярреал" сам усложнил себе положение, проиграв в предыдущем туре "Райо Вальекано" - 0:2. "Атлетико", наоборот, подошел к решающему матчу после минимальной победы над "Жироной" - 1:0. Для мадридского клуба эта игра будет эмоциональной еще и потому, что Антуан Гризманн проводит последние матчи в составе команды: в предыдущем туре он попрощался с домашними трибунами и теперь должен сыграть за "Атлетико" на "Ла Серамике" в последний раз.

В нынешнем сезоне обе команды уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов, но третье место остается важным с точки зрения престижа, статуса и итоговой оценки сезона.

"Жирона" - "Эльче"

Матч на "Монтиливи" станет одной из главных игр тура в борьбе за выживание. "Эльче" занимает 17-е место и имеет 42 очка, тогда как "Жирона" идет 18-й с 40 баллами. Для каталонцев ситуация предельно ясна: им нужна только победа. Любой другой результат оставит "Жирону" в зоне вылета.

"Эльче" устраивает ничья, но команда Эдера Сарабии не может чувствовать себя спокойно. У клуба неудачная выездная статистика, а встреча пройдет на переполненном "Монтиливи". При этом "Эльче" подходит к решающему матчу с кадровыми новостями: в состав возвращаются Алеиш Фебас и Петро после дисквалификаций, но травмированы Адам Боайяр и Яго Сантьяго. Сам Сарабия не сможет руководить командой с бровки, так как продолжает отбывать дисквалификацию.

"Жирона" активно мобилизует болельщиков перед решающей игрой. Клуб объявил, что билеты на матч с "Эльче" полностью распроданы, а сама встреча получила статус повышенного риска. После поражения от "Атлетико" в предыдущем туре команда Мичела возвращается домой с пониманием, что именно этот матч определит ее будущее в Примере.

Расписание 38-го тура Ла Лиги (начало всех матчей в 23:00 по Баку)

23 мая

"Алавес" - "Райо Вальекано"
"Бетис" - "Леванте"
"Сельта" - "Севилья"
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
"Хетафе" - "Осасуна"
"Мальорка" - "Реал Овьедо"
"Реал" - "Атлетик"
"Валенсия" - "Барселона"
"Жирона" - "Эльче"

24 мая

"Вильярреал" - "Атлетико Мадрид"

Турнирная таблица Ла Лиги перед 38-м туром

1. "Барселона" - 94
2. "Реал" - 83
3. "Вильярреал" - 69
4. "Атлетико Мадрид" - 69
5. "Бетис" - 57
6. "Сельта" - 51
7. "Хетафе" - 48
8. "Райо Вальекано" - 47
9. "Валенсия" - 46
10. "Реал Сосьедад" - 45
11. "Эспаньол" - 45
12. "Атлетик" - 45
13. "Севилья" - 43
14. "Алавес" - 43
15. "Леванте" - 42
16. "Осасуна" - 42
17. "Эльче" - 42
18. "Жирона" - 40
19. "Мальорка" - 39
20. "Реал Овьедо" - 29

Теймур Тушиев
İdman.Biz
