Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

21 Мая 2026 22:44
"Ливерпуль" рассматривает кандидатуру главного тренера "Борнмута" Андони Ираолы в качестве основной замены на случай потенциального ухода Арне Слота летом. Контракт испанского специалиста с "вишнями" заканчивается грядущим летом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна.

По информации источника, над возможным приглашением в клуб Ираолы работает спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз, который ранее привел тренера в "Борнмут". Подчеркивается, что мерсисайдцев привлекает игровой стиль испанца.

После 37 туров чемпионата Англии "Борнмут" набрал 56 очков и занимает шестое место. "Ливерпуль" заработал 59 очков и располагается на пятой строчке.

